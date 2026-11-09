В Имишли Kia врезалась в прицеп грузовика: два человека погибли - Обновлено

Установлены личности погибших и пострадавшего в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия в Имишлинском районе.

Как сообщает муганское бюро Report, в аварии погибли водитель легкового автомобиля, 38-летний Гасан Гасанов (1988 г.р), и его пассажирка, 46-летняя Гюльрянг Алиева (1980 г.р).

Еще один пассажир автомобиля, 45-летний Мансур Рзаев (1981 г.р.), получил травмы.

11:50

В Имишлинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает муганское бюро Report, авария произошла на участке автодороги Имишли - Кюрдамир, проходящем через Имишлинский район.

Легковой автомобиль Kia столкнулся с прицепом грузовика. В результате ДТП два человека погибли, еще один получил травмы.

Обстоятельства происшествия уточняются. По факту проводится расследование.