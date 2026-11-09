İmişlidə ağır avtoqəza baş verib, iki nəfər ölüb - Yenilənib-2
- 09 noyabr, 2026
- 13:31
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İmişlidə ağır yol-nəqliyyat hadisəsində ölənlərin və xəsarət alanın kimliyi müəyyənləşib.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə nəticəsində minik avtomobilinin sürücüsü, 1988-ci il təvəllüdlü Həsən Həsənov və onun sərnişini, 1980-ci il təvəllüdlü Gülrəng Əliyeva həyatını itirib.
Digər sərnişin, 1981-ci il təvəllüdlü Mənsur Rzayev isə xəsarət alıb.
İmişlidəki qəzada xəsarət alan şəxs xəstəxanaya yerləşdirilib.
Bu barədə "Report"un Muğan bürosunun sorğusuna cavab olaraq TƏBİB-dən bildirilib.
Qeyd edilib ki, İmişli rayonu ərazisində baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi səbəbilə xəsarət alan 1 nəfər şəxs (kişi) 09.11.2026-cı il tarixində saat 11:40 radələrində İmişli Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Təcili tibbi yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub.
Ona bədənin müxtəlif nahiyələrinin əzilməsi diaqnozu təyin olunub və zəruri tibbi yardım göstərilib.
Vəziyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilən 1981-ci il təvəllüdlü pasiyentin müalicəsi hazırda Təcili yardım şöbəsində davam etdirilir.
İmişli rayonunda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə İmişli-Kürdəmir yolunun İmişli rayonundan keçən hissəsində baş verib.
Belə ki, "Kia" markalı minik avtomobili yük avtomobilinin qoşqusuna çırpılıb. Avtoqəza nəticəsində 2 nəfər ölüb, 1 nəfər xəsarət alıb. Hadisənin təfərrüatları dəqiqləşdirilir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.