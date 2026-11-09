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    İmişlidə ağır avtoqəza baş verib, iki nəfər ölüb - Yenilənib-2

    Hadisə
    • 09 noyabr, 2026
    • 13:31
    İmişlidə ağır avtoqəza baş verib, iki nəfər ölüb - Yenilənib-2

    İmişlidə ağır yol-nəqliyyat hadisəsində ölənlərin və xəsarət alanın kimliyi müəyyənləşib.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə nəticəsində minik avtomobilinin sürücüsü, 1988-ci il təvəllüdlü Həsən Həsənov və onun sərnişini, 1980-ci il təvəllüdlü Gülrəng Əliyeva həyatını itirib.

    Digər sərnişin, 1981-ci il təvəllüdlü Mənsur Rzayev isə xəsarət alıb.

    İmişlidəki qəzada xəsarət alan şəxs xəstəxanaya yerləşdirilib.

    Bu barədə "Report"un Muğan bürosunun sorğusuna cavab olaraq TƏBİB-dən bildirilib.

    Qeyd edilib ki, İmişli rayonu ərazisində baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi səbəbilə xəsarət alan 1 nəfər şəxs (kişi) 09.11.2026-cı il tarixində saat 11:40 radələrində İmişli Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Təcili tibbi yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub.

    Ona bədənin müxtəlif nahiyələrinin əzilməsi diaqnozu təyin olunub və zəruri tibbi yardım göstərilib.

    Vəziyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilən 1981-ci il təvəllüdlü pasiyentin müalicəsi hazırda Təcili yardım şöbəsində davam etdirilir.

    İmişli rayonunda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə İmişli-Kürdəmir yolunun İmişli rayonundan keçən hissəsində baş verib.

    Belə ki, "Kia" markalı minik avtomobili yük avtomobilinin qoşqusuna çırpılıb. Avtoqəza nəticəsində 2 nəfər ölüb, 1 nəfər xəsarət alıb. Hadisənin təfərrüatları dəqiqləşdirilir.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    İmişli Yol-nəqliyyat hadisəsi
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    В Имишли Kia врезалась в прицеп грузовика: два человека погибли - Обновлено
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