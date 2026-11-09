На золотоизвлекательной фабрике в РФ произошел пожар

На золотоизвлекательной фабрике в поселке Многовершинный Хабаровского края РФ произошло возгорание электрощита.

Как передает Report, об этом сообщают российские медиа со ссылкой на региональный МЧС РФ.

По предварительным данным, пострадавших нет.

"Поступила информация о том, что в п. Многовершинный на золотоизвлекательной фабрике произошло возгорание распределительного электрощита в надземном здании цеха, площадь уточняется", – сказано в сообщении.

На место происшествия направили два отделения военизированной горноспасательной части в составе 13 человек и двух единиц техники.