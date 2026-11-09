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    На золотоизвлекательной фабрике в РФ произошел пожар

    В регионе
    • 09 ноября, 2026
    • 13:07
    На золотоизвлекательной фабрике в РФ произошел пожар

    На золотоизвлекательной фабрике в поселке Многовершинный Хабаровского края РФ произошло возгорание электрощита.

    Как передает Report, об этом сообщают российские медиа со ссылкой на региональный МЧС РФ.

    По предварительным данным, пострадавших нет.

    "Поступила информация о том, что в п. Многовершинный на золотоизвлекательной фабрике произошло возгорание распределительного электрощита в надземном здании цеха, площадь уточняется", – сказано в сообщении.

    На место происшествия направили два отделения военизированной горноспасательной части в составе 13 человек и двух единиц техники.

    Пожар (возгорание) Россия
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