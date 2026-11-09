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    Турция представила песню "Общий дом" для COP31

    Искусство
    • 09 ноября, 2026
    • 13:31
    Турция представила песню Общий дом для COP31

    Известная турецкая певица Сертаб Эренер подготовила песню под названием One Home ("Общий дом") для 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).

    Как сообщает турецкое бюро Report, председатель COP31, министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Мурат Курум поделился композицией в исполнении певицы на своей странице в социальной сети.

    Министр высоко оценил поддержку климатической дипломатии средствами музыки.

    "Общий мир, общий дом, общее небо, общая надежда, общий голос. От подножия Таврических гор мы доносим мощный посыл до высшего уровня глобальной климатической дипломатии. Благодарю нашу дорогую артистку Сертаб Эренер за поддержку COP31 своей песней", - написал он.

    Композиция One Home, посвященная защите окружающей среды и планеты, призвана привлечь внимание международного сообщества к угрозам, вызванным изменением климата. В тексте песни подчеркивается важность сохранения природы, лесов и океанов, а также ответственности за будущее планеты перед следующими поколениями.

    COP31 Климатическая неделя Экологический кризис
    Видео
    Türkiyə COP31 üçün xüsusi mahnı təqdim edib
    Turkish singer Sertab Erener prepares song 'One Home' for COP31
    44 filmi
    44 filmi

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