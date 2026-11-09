ЕИБ раскрыл детали полученной компенсации в результате слияния Bank Respublika и AccessBank - Эксклюзив

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) стал владельцем привилегированных акций азербайджанского ОАО "Bank Respublika".

Об этом в ответ на запрос Report ответили в ЕИБ.

"В ходе завершенной сделки [по слиянию Bank Respublika и AccessBank] ЕИБ продал принадлежавшие ему обыкновенные акции в ЗАО "AccessBank", получив взамен денежную компенсацию и привилегированные акции Bank Respublika - текущего партнера ЕИБ в области финансирования. Наличие привилегированных акций у ЕИБ обусловлено согласованной структурой сделки и не представляет собой новую стратегическую инвестицию в капитал", - пояснили в ЕИБ.

В банке также указали, что ЕИБ оказывает поддержку азербайджанскому AccessBank начиная с 2014 года - первоначально через механизмы финансирования, направленные на расширение доступа к кредитным ресурсам для микро-, малых и средних предприятий. В 2018 году, когда AccessBank оказался в сложной финансовой ситуации, ЕИБ наряду с другими международными финансовыми организациями принял участие в реструктуризации, инициированной кредиторами, конвертировав часть имевшейся задолженности в акционерный капитал для содействия рекапитализации и обеспечения дальнейшей работы банка.

"Данное решение отражало не только намерение защитить финансовые вложения ЕИБ, но и его более масштабные политические обязательства в сфере поддержки малого и среднего бизнеса, а также укрепления устойчивости финансового сектора Азербайджана. Проведенная реструктуризация позволила AccessBank восстановить капитальную структуру, выйти на прибыльность и продолжить кредитование местных предпринимателей. Впоследствии банк успешно прошел процесс финансового оздоровления", - дополнили в ЕИБ.

В Европейском инвестиционном банке считают, что приобретение AccessBank со стороны Bank Respublika знаменует собой успешное завершение данного реструктуризационного процесса и значимый этап в дальнейшем развитии банковской отрасли Азербайджана.

"Предполагается, что объединение двух известных финансовых институтов, специализирующихся на кредитовании МСП, позволит нарастить их совокупный потенциал в обслуживании местного бизнеса и содействии развитию частного сектора", - подчеркивают в банке.

Напомним, что в сентябре 2026 года акционеры ОАО "Bank Respublika" и ЗАО "AccessBank" одобрили основные условия сделки, предусматривающей покупку Bank Respublika 100% акций AccessBank. Согласно параметрам соглашения, нынешние акционеры AccessBank получат вновь выпущенные привилегированные акции Bank Respublika, которые в общей сложности составят 25% уставного капитала банка.

Сделка завершена в начале ноября. Доля ЕИБ в ЗАО "AccessBank" составляла 17,39%. Среди прочих акционеров AccessBank были Азиатский банк развития (19,9%), Международная финансовая корпорация (IFC) - 16,56%, responsAbility - 12,28%, Голландский банк развития FMO - 9,41%, Австрийский банк развития OeEB - 9,17%, SIFEM AG - 8,89%, EFSE - 2,78%, фонд Green for Growth - 1,77%, Черноморский банк торговли и развития - 0,58% и LFS Advisory GmbH - 0,13%. В свою очередь, 63,32% акций Bank Respublika принадлежат Натигу Гулиеву, 18,46% - Эльчину Гулиеву, 8,47% - Намигу Гулиеву, 5,45% - Шакиру Рагимову, 4,22% - SIDT, а 0,08% - иным лицам.

Отметим, что в результате заключенной сделки Bank Respublika получил в собственность 100% акций AccessBank. В свою очередь, прежние акционеры AccessBank приобрели вновь выпущенные привилегированные акции Bank Respublika и были включены в число его акционеров.