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    Сильный ветер повалил дерево в Баку, поврежден газопровод

    Происшествия
    • 09 ноября, 2026
    • 13:23
    Сильный ветер повалил дерево в Баку, поврежден газопровод

    В поселке Сураханы в Баку сильный ветер повалил крупное дерево, которое упало на припаркованный поблизости легковой автомобиль.

    Как сообщает местное бюро Report, в результате происшествия также был поврежден проходящий рядом газопровод.

    На место происшествия привлечены сотрудники соответствующих служб.

    По факту проводится расследование.

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