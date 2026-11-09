Сильный ветер повалил дерево в Баку, поврежден газопровод

В поселке Сураханы в Баку сильный ветер повалил крупное дерево, которое упало на припаркованный поблизости легковой автомобиль.

Как сообщает местное бюро Report, в результате происшествия также был поврежден проходящий рядом газопровод.

На место происшествия привлечены сотрудники соответствующих служб.

По факту проводится расследование.