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    На COP31 в Анталье открылся нацпавильон Азербайджана "Коридор диалога"

    Внешняя политика
    • 09 ноября, 2026
    • 13:13
    На COP31 в Анталье открылся нацпавильон Азербайджана Коридор диалога

    В Анталье (Турция) в рамках 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) состоялась церемония открытия национального павильона Азербайджана, посвященного теме "Коридор диалога".

    Как сообщает турецкое бюро Report, павильон, организованный совместно Центром Гейдара Алиева и Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, задуман как международная платформа для сотрудничества и климатического диалога.

    Концепция "Коридор диалога" продолжает успешную традицию азербайджанских павильонов на международных климатических форумах: на COP29 в Баку страна представила "Дом солидарности", а на COP30 в Белене - "Зал наследия".

    На площадке в 244 квадратных Азербайджан представлен не только как ключевой хаб глобального климатического диалога, но и как важнейший звено физической инфраструктуры "зеленой энергии".

    В центре внимания - проекты четырех "зеленых" энергетических коридоров, связывающих возобновляемые ресурсы Центральной Азии с европейским рынком. В их числе представлен подводный кабель по дну Черного моря, а также линии, проходящие через Центральную Азию, Турцию, Грузию и Болгарию.

    Отдельные разделы павильона посвящены проектам ВИЭ в Карабахе и Восточном Зангезуре, объявленных Зоной зеленой энергии, первой в стране сетевой системе накопления энергии на базах аккумуляторных батарей (BESS); а также совместным инициативам по защите биоразнообразия Каспийского моря и совместным программам по сохранению исчезающего каспийского тюленя, который в этом году впервые стал официальным маскотом павильона.

    За две недели работы саммита на базе павильона пройдет более 40 мероприятий, панельных дискуссий и двусторонних встреч. В деловой программе примут участие ключевые институты и компании: Masdar, ACWA Power, BP, Всемирный банк, Азиатский банк развития (АБР), AIIB, ЕБРР, ЮНЕП, Зеленый климатический фонд, ФАО, а также общественные организации, включая кампания IDEA.

    Основными темами обсуждений станут партнерство с Казахстаном и Узбекистаном в сфере "зеленой энергетики", развитие производства чистого водорода, механизмы энергоперехода, водная кооперация на Каспийском море и привлечение частного капитала в климатические проекты.

    Климатический саммит COP31 под председательством Турции и переговорным руководством Австралии продлится в Анталье до 20 ноября.

    На COP31 в Анталье открылся нацпавильон Азербайджана Коридор диалога
    На COP31 в Анталье открылся нацпавильон Азербайджана Коридор диалога
    На COP31 в Анталье открылся нацпавильон Азербайджана Коридор диалога
    На COP31 в Анталье открылся нацпавильон Азербайджана Коридор диалога
    На COP31 в Анталье открылся нацпавильон Азербайджана Коридор диалога
    На COP31 в Анталье открылся нацпавильон Азербайджана Коридор диалога
    На COP31 в Анталье открылся нацпавильон Азербайджана Коридор диалога
    На COP31 в Анталье открылся нацпавильон Азербайджана Коридор диалога

    COP31 Климатическая неделя Нацпавильон Азербайджана
    Фото
    Azərbaycanın COP31-də "Dialoq Dəhlizi" mövzusuna həsr olunmuş pavilyonu açılıb
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    Azerbaijan's national pavilion opens at COP31 in Antalya
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