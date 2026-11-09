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    GECO направила в Еврокомиссию заявку на получение статуса PMI для черноморского энергокоридора

    Энергетика
    • 09 ноября, 2026
    • 13:05
    GECO направила в Еврокомиссию заявку на получение статуса PMI для черноморского энергокоридора

    Компания Green Energy Corridor Power Company (GECO) направила в Европейскую комиссию официальную заявку с целью присвоения проекту "Зеленый энергетический коридор" (Caspian-Black Sea-Europe Green Energy Corridor) статуса проекта взаимного интереса (Project of Mutual Interest) согласно Регламенту ЕС о трансъевропейских энергетических сетях (TEN-E).

    Как передает Report, ссылаясь на GECO, проект "Зеленый энергетический коридор" сформирует новый транспортный маршрут для доставки электроэнергии из возобновляемых источников Каспийского региона на энергетические рынки Европы. Маршрут объединит Азербайджан, Грузию, Румынию и Венгрию с помощью высоковольтного кабеля постоянного тока (HVDC), проложенного по дну Черного моря, а также соответствующей наземной инфраструктуры.

    "Присвоение статуса PMI станет подтверждением стратегического значения проекта для Европейского союза и его партнеров. Кроме того, это откроет доступ к механизмам поддержки ЕС, позволит упростить разрешительные процедуры и укрепит доверие со стороны инвесторов на этапе реализации проекта", - отмечают в GECO.

    Подача заявки явилась итогом активного взаимодействия между акционерами GECO: компанией "АзерЭнержи", Государственным электросистемным оператором Грузии (Georgian State Electrosystem), румынской Transelectrica и венгерской MVM.

    "Мы благодарны нашим партнерам за их приверженность общему делу, а также за постоянную поддержку со стороны правительств Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии, Европейской комиссии и наших технических консультантов. Мы ожидаем следующую стадию оценочного процесса и намерены продолжать работу во имя надежного, диверсифицированного и декарбонизированного энергетического будущего региона и всей Европы", - подчеркивается в заявлении.

    Напомним, что протяженность подводного кабеля через Черное море для каждой линии составит около 1 124 км, а глубина прокладки достигнет 2 200 метров. Маршрут энергомоста пройдет из Баку через Грузию, с выходами на сушу в районах Анаклии и Поти, а также через Тбилиси и Цхалтубо, далее в Румынию-через Констанцу и Бухарест - и до венгерского узла в Альбертирсе.

    Реализация проекта будет проходить поэтапно. Запуск первой линии мощностью 1,3 ГВт запланирован на 2032 год. Она позволит экспортировать до 8 ТВт/ч возобновляемой электроэнергии ежегодно. Вторая линия, предусматривающая прием электроэнергии в Бухаресте, должна заработать в 2036 году, третья - с приемом в Констанце - в 2040 году.

    К 2040 году ежегодные поставки возобновляемой энергии из Каспийского региона в Европейский союз должны достичь 20 ТВт/ч.

    Совокупные инвестиции в проект "Зеленый энергетический коридор" по поставке возобновляемой энергии из Каспийского региона в Европу оцениваются примерно в 22,1 млрд евро, из которых 14,3 млрд евро потребуется на создание передающей инфраструктуры.

    Зеленый энергетический коридор Европейский союз (ЕС) GECO Power
    GECO Azərbaycan, Gürcüstan, Rumıniya və Macarıstanı birləşdirəcək enerji dəhlizi üçün Aİ-yə müraciət edib
    GECO submits application to European Commission for PMI status for Black Sea energy corridor
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