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    Песков: Переговоры в Абу-Даби пройдут без участия евротройки

    Другие страны
    • 09 ноября, 2026
    • 13:31
    Песков: Переговоры в Абу-Даби пройдут без участия евротройки

    Европейские представители не будут участвовать в трехсторонних переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта в Абу-Даби.

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    "То, что будет происходить в Абу-Даби в предстоящие дни, - это трехсторонние переговоры между Россией, Украиной при посредничестве США. Что касается присутствия европейцев, вы знаете, что есть свои каналы общения у американцев с европейцам, у украинцев с европейцами, и уже они, по всей видимости, выстраивают свой механизм координации", - сказал он.

    Сегодня издание Politico сообщало, что советники национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии будут "находиться поблизости" во время переговоров в Абу-Даби, а дальнейшее участие стран будет определено по мере продвижения переговоров.

    Дмитрий Песков Российско-украинский конфликт Абу-Даби (ОАЭ)
    Peskov: Əbu-Dabidəki danışıqlar avroüçlüyün iştirakı olmadan keçiriləcək
    Peskov: Abu Dhabi talks to take place without European trio
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