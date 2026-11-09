Песков: Переговоры в Абу-Даби пройдут без участия евротройки

Европейские представители не будут участвовать в трехсторонних переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта в Абу-Даби.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"То, что будет происходить в Абу-Даби в предстоящие дни, - это трехсторонние переговоры между Россией, Украиной при посредничестве США. Что касается присутствия европейцев, вы знаете, что есть свои каналы общения у американцев с европейцам, у украинцев с европейцами, и уже они, по всей видимости, выстраивают свой механизм координации", - сказал он.

Сегодня издание Politico сообщало, что советники национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии будут "находиться поблизости" во время переговоров в Абу-Даби, а дальнейшее участие стран будет определено по мере продвижения переговоров.