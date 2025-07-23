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Операция МВД: задержан хакер, продававший личные данные влиятельных лиц

Операция МВД: задержан хакер, продававший личные данные влиятельных лиц Операция МВД: задержан хакер, продававший личные данные влиятельных лиц
Происшествия
23 июля 2025 г. 12:25
Операция МВД: задержан хакер, продававший личные данные влиятельных лиц

Правоохранительные органы Азербайджана провели успешную операцию по задержанию хакера, который специализировался на незаконном сборе и продаже личных данных граждан, включая влиятельных лиц страны.

Как сообщили Report в МВД Азербайджана, спецоперация была реализована сотрудниками Главного управления по борьбе с киберпреступностью.

По данным следствия, задержанный житель Баку Гусейн Магеррамов разработал схему незаконного проникновения в базы данных различных порталов государственных услуг.

Следствие установило, что Магеррамов действовал не в одиночку. Он получал специализированные пароли и программные инструменты для взлома защищенных систем от иностранных киберпреступных групп, что позволяло ему получать несанкционированный доступ к серверам с конфиденциальной информацией.

После получения доступа к личным данным, Магеррамов организовал продажу похищенной информации через анонимные каналы в Telegram и других социальных сетях.

Для привлечения клиентов он использовал особую маркетинговую стратегию – размещал рекламные объявления, в которых демонстрировал фрагменты личных данных известных и влиятельных лиц Азербайджана. Таким образом он убедительно доказывал потенциальным покупателям, что за определенную плату может добыть информацию практически о любом человеке.

Сотрудники Главного управления по борьбе с киберпреступностью удалили все собранные им личные данные, а также заблокировали все каналы его незаконного доступа к информационным системам. Факт взлома и незаконного доступа был подтвержден экспертизой полученных электронных доказательств.

На данный момент расследование уголовного дела в отношении Магеррамова полностью завершено, а материалы переданы в суд для дальнейшего рассмотрения. Однако полиция продолжает проводить оперативные мероприятия в тесном сотрудничестве с полицейскими структурами ряда государств для выявления и задержания сообщников Магеррамова, которые могут находиться за пределами Азербайджана.

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Версия на английском языке Azerbaijan detains hacker selling personal data of influential people
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda nüfuzlu şəxslərin şəxsi məlumatlarını satışa çıxaran haker tutulub

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