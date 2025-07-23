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Генпрокуратура Армении требует конфисковать имущество судьи из Тавуша

Генпрокуратура Армении требует конфисковать имущество судьи из Тавуша Антикоррупционный суд Армении принял к производству иск Генеральной прокуратуры о конфискации имущества у судьи суда общей юрисдикции Тавушской области Самвела Марданяна.
В регионе
23 июля 2025 г. 12:12
Генпрокуратура Армении требует конфисковать имущество судьи из Тавуша

Антикоррупционный суд Армении принял к производству иск Генеральной прокуратуры о конфискации имущества у судьи суда общей юрисдикции Тавушской области Самвела Марданяна.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Иск касается как самого Марданяна, так и членов его семьи — жены и сына. Генпрокуратура требует изъятия трех объектов недвижимости, одного транспортного средства, а также денежных средств в размере 203 млн драмов (около $527 тыс).

Марданян занимает должность судьи с 2004 года.

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