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Глава ЦБА о различных факторах влияния на инфляцию в Азербайджане

Глава ЦБА о различных факторах влияния на инфляцию в Азербайджане Обнародовано влияние различных факторов на инфляцию в Азербайджане
Финансы
23 июля 2025 г. 12:08
Глава ЦБА о различных факторах влияния на инфляцию в Азербайджане

Рост цен в странах, являющихся торговыми партнерами Азербайджана, в этом году привел к повышнию цен внутри страны на 3,36 процентных пункта (п.п.).

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на пресс-конференции, посвященной решению ЦБА о параметрах процентного коридора.

"Что касается внутренних факторов, то укрепление номинального эффективного курса маната способствовало снижению инфляции на 0,52 п.п., увеличение потребления в государственном и домашнем хозяйстве - к росту на 1,61 п.п., а повышение цен на сельскохозяйственную продукцию - на 4,6 п.п.", - отметил он.

Согласно обновленным прогнозам ЦБА, годовая инфляция ожидается на уровне около 5,7% в 2025 году и в районе 5,3% в 2026 году.

В апреле текущего года ЦБА спрогнозировал годовую инфляцию около 5,3% в 2025 году и около 4,3% в 2026 году.

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Версия на английском языке Azerbaijan reveals impact of various factors on inflation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda müxtəlif amillərin inflyasiyaya təsir gücü açıqlanıb

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