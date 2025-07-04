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Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану

Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану Расширение линейки продуктов, напрямую связанных с азербайджанскими эмитентами, на площадке Казахстанской фондовой биржи (KASE) находится в стадии анализа с точки зрения спроса со стороны инвесторов, соблюдения регуляторных норм и готовности эмитентов.
Финансы
4 июля 2025 г. 18:34
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану

Расширение линейки продуктов, напрямую связанных с азербайджанскими эмитентами, на площадке Казахстанской фондовой биржи (KASE) находится в стадии анализа с точки зрения спроса со стороны инвесторов, соблюдения регуляторных норм и готовности эмитентов.

Об этом в интервью Report сказал заместитель председателя правления KASE Ермек Мажекенов

"На сегодняшний день таких инструментов на площадке KASE представлено ограниченно. Вопрос расширения линейки продуктов находится в стадии анализа с точки зрения спроса со стороны инвесторов, соблюдения регуляторных норм и готовности эмитентов. В случае проявления устойчивого интереса как со стороны эмитентов, так и инвесторов, наша инфраструктура технически готова к запуску соответствующих инструментов", - сказал Е. Мажекенов.

Он уточнил, что в настоящее время перспективные направления сотрудничества между Казахстанской фондовой биржей и Бакинской фондовой биржей (БФБ) находятся в стадии изучения.

По его словам, для KASE выстраивание партнерских отношений с финансовыми институтами Азербайджана, включая БФБ, рассматривается как одно из направлений развития международной кооперации.

"Мы внимательно изучаем возможности для обмена опытом и технологической синергии. При этом для нас важно, чтобы все инициативы соответствовали принципам рыночной эффективности и требованиям регуляторов", - подчеркнул Е. Мажекенов.

Между KASE и соответствующими финансовыми институтами Азербайджана поддерживается регулярный экспертный диалог, отмечает зампредседателя.

"Подписание меморандумов о взаимопонимании и других соглашений находится в повестке двусторонних встреч и обсуждается в рамках дальнейшего развития сотрудничества", - сказал он.

Зампредседателя заявил, что организация совместных мероприятий - таких как road show, инвестиционные форумы, а также образовательные инициативы - рассматривается как перспективное направление для углубления сотрудничества с БФБ.

C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Ermek Majekenov: "Qazaxıstan Fond Birjası Azərbaycan üzrə alətləri bazara təklif etməyə hazırdır"

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