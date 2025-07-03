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В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний

В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
Здоровье
3 июля 2025 г. 12:57
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний

В Азербайджане в прошлом году зарегистрированы случаи пяти видов редких и требующих специфического лечения инфекционных заболеваний.

Об этом Report сообщает со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике.

По данным ведомства, наибольшее число заражений связано с эхинококкозом — паразитарным заболеванием, которое передается человеку от животных и вызывает образование кист в печени, легких и других органах. Этот диагноз поставлен 33 пациентам.

Кроме того, в 10 случаях выявлена лепра, в 11 — висцеральный и кожный лейшманиоз, передающийся, в основном, через укусы москитов. Также зарегистрированы два случая бешенства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda nadir xəstəliklərə yoluxanların sayı açıqlanıb

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