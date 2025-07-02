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IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации

IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации Благодаря своему значительному энергетическому потенциалу, Азербайджан имеет прекрасную возможность наладить производство устойчивого авиационного топлива (SAF), которое в ближайшие годы будет пользоваться все большим спросом во всем мире.
Инфраструктура
2 июля 2025 г. 16:32
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации

Благодаря своему значительному энергетическому потенциалу, Азербайджан имеет прекрасную возможность наладить производство устойчивого авиационного топлива (SAF), которое в ближайшие годы будет пользоваться все большим спросом во всем мире.

Об этом в интервью Report сказал региональный вице-президент IATA в Европе Рафаэль Шварцман.

По его словам, ключевым элементом достижения нулевого уровня выбросов является расширение производства SAF которое может обеспечить сокращение выбросов углерода до 80% по сравнению с обычным реактивным топливом.

"Рейсы "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) в Европу будут существенно затронуты новым регламентом ЕС - ReFuelEU Aviation, который предусматривает постепенное увеличение доли использования SAF в аэропортах ЕС. Цель - снижение выбросов за счет обязательного добавления SAF в традиционное топливо, причем к 2050 году SAF должен составлять до 70% от общего объема", - сообщил Р. Шварцман.

Он отметил, что несмотря на то, что AZAL уже начал инвестировать в SAF и присоединились к инициативе RefuelEU, соблюдение этих правил, вероятно, приведет к возникновению операционных проблем, включая повышение стоимости топлива и ограничения поставок в европейских аэропортах.

"Мы видим и поддерживаем стремление Азербайджана к продвижению SAF, несмотря на существующие локальные нормативные и коммерческие препятствия. Укрепление партнерских отношений с поставщиками SAF и оптимизация стратегий закупок топлива будут иметь решающее значение для "Азербайджанских авиалиний", чтобы сохранить экономическую эффективность и соответствовать стандартам устойчивого развития ЕС. Чтобы ускорить процесс выхода SAF на рынок, Азербайджан мог бы принять международные стандарты ASTM как дополнение или альтернативу ныне применяемым стандартам ГОСТ", - заявил региональный вице-президент.

C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

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