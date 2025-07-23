Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 41°

24 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

24 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-27, днем - 34-38° тепла. Атмосферное давление - 754 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем - 45-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в некоторых горных районах временами возможен туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-28, днем - 36-41° тепла, в горах ночью 13-18, днем - 25-30° тепла.