Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 41°

24 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 23-27, днем - 34-38° тепла. Атмосферное давление - 754 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем - 45-55%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в некоторых горных районах временами возможен туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 23-28, днем - 36-41° тепла, в горах ночью 13-18, днем - 25-30° тепла.