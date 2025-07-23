ГАВРА объяснило причины перебоев в водоснабжении Баку и пригородах

12:10

Перебои с водоснабжением в Баку и пригородах связаны с рядом объективных причин.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Объединенной службе водоснабжения крупных городов Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ГАВРА).

Согласно информации, резкое повышение температуры в летний сезон увеличивает потребность в воде, что приводит к чрезмерной нагрузке на водопроводные трубы и сооружения.

"Принимаются регулирующие меры для минимизации рисков аварий и максимально эффективного удовлетворения потребностей потребителей", - сообщили в Службе.

В то же время продолжается реализация новых проектов по увеличению объемов водопроизводства на основных источниках водоснабжения Баку - Джейранбатанском, Огуз-Габала-Бакинском и Куринском водоочистных сооружениях, а также по расширению магистральных водопроводов и региональных распределительных сетей.

В то же время отмечается, что продолжается реализация новых проектов по увеличению производства воды на основных источниках водоснабжения Баку - Джейранбатанском, Огуз-Габала-Бакинском и Куринском водоочистных сооружениях, а также по расширению сетей магистральных водопроводов и региональных распределительных сетей.

"В настоящее время в большинстве районов водоснабжение восстановлено и осуществляется в обычном режиме", - говорится в сообщении.