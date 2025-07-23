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Арестованный в Азербайджане гражданин Казахстана экстрадирован в свою страну

Арестованный в Азербайджане гражданин Казахстана экстрадирован в свою страну Арестованный в Азербайджане гражданин Казахстана экстрадирован в свою страну.
Внешняя политика
23 июля 2025 г. 12:28
Арестованный в Азербайджане гражданин Казахстана экстрадирован в свою страну

Арестованный в Азербайджане гражданин Казахстана экстрадирован в свою страну.

Как сообщает Report, информацию распространила Генеральная прокуратура Азербайджана.

В сообщении отмечается, что Генпрокуратура Азербайджана удовлетворила запрос Генеральной прокуратуры Казахстана о выдаче гражданина этой страны Суюнова Дарына Алисламовича (1999 г.р.) для привлечения его к уголовной ответственности.

В январе текущего года Суюнов, ранее объявленный в международный розыск по подозрению в совершении в Казахстане разбоя в составе группы лиц по предварительному сговору, похищении человека, умышленном убийстве и краже, был задержан на территории Азербайджана. В отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста и принято решение об экстрадиции в Казахстан.

В сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджанской Республики Суюнов был передан уполномоченному органу Республики Казахстан.

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