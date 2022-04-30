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В Китае изобрели смартфон со съемным экраном

В Китае изобрели смартфон со съемным экраном Xiaomi подала патент на смартфон со съемным гибким экраном.
ИКТ
30 апреля 2022 г. 18:00
В Китае изобрели смартфон со съемным экраном

Xiaomi подала патент на смартфон со съемным гибким экраном.

Как передает Report, об этом cообщает китайский новостной портал Gizmochina.

В документе компании описывается телефон с дисплеем, который может оборачиваться вокруг корпуса и отделяться от него.

При этом экран продолжает функционировать отдельно от устройства за счет встроенных в него аккумулятора и чипсета, который обеспечивает передачу данных между двумя отдельными частями смартфона.

Компания только изобрела гаджет и запатентовала технологию. Будет ли Xiaomi выпускать подобные смартфоны, пока неизвестно.

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