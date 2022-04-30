В Китае изобрели смартфон со съемным экраном

Xiaomi подала патент на смартфон со съемным гибким экраном.
Как передает Report, об этом cообщает китайский новостной портал Gizmochina.
В документе компании описывается телефон с дисплеем, который может оборачиваться вокруг корпуса и отделяться от него.
При этом экран продолжает функционировать отдельно от устройства за счет встроенных в него аккумулятора и чипсета, который обеспечивает передачу данных между двумя отдельными частями смартфона.
Компания только изобрела гаджет и запатентовала технологию. Будет ли Xiaomi выпускать подобные смартфоны, пока неизвестно.