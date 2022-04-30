В Китае изобрели смартфон со съемным экраном

Xiaomi подала патент на смартфон со съемным гибким экраном.

Xiaomi подала патент на смартфон со съемным гибким экраном.

Как передает Report, об этом cообщает китайский новостной портал Gizmochina.

В документе компании описывается телефон с дисплеем, который может оборачиваться вокруг корпуса и отделяться от него.

При этом экран продолжает функционировать отдельно от устройства за счет встроенных в него аккумулятора и чипсета, который обеспечивает передачу данных между двумя отдельными частями смартфона.

Компания только изобрела гаджет и запатентовала технологию. Будет ли Xiaomi выпускать подобные смартфоны, пока неизвестно.