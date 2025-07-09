В Армении лидер оппозиционной партии допрошен в Антикоррупционном комитете

Лидер "Процветающей Армении", бизнесмен Гагик Царукян был допрошен в Антикоррупционном комитете в качестве свидетеля.

Лидер "Процветающей Армении", бизнесмен Гагик Царукян был допрошен в Антикоррупционном комитете в качестве свидетеля.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

В самом комитете информацию не предоставили, связаться с представителями Царукяна также не удалось.

Ранее в рамках дела о незаконно нажитом имуществе в прокуратуру были вызваны Гагик Царукян и члены его семьи: родители, супруга, сыновья, а также невестка. До этого были вызваны дочь Царукяна Роза и ее муж, экс-губернатор Котайкской области и экс-депутат парламента Карапет Гулоян.

Кроме того, Царукяну, а также исполнительному директору его холдинга "Мульти Груп" Седраку Арустамяну предъявлено обвинение в подкупе избирателей.