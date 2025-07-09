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Пярвиз Шахбазов принял участие в Международном семинаре ОПЕК в Вене

Пярвиз Шахбазов принял участие в Международном семинаре ОПЕК в Вене Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов принял участие в 9-м Международном семинаре (OpecSeminar) Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), проходившем в столице Австрии Вене.
Энергетика
9 июля 2025 г. 16:10
Пярвиз Шахбазов принял участие в Международном семинаре ОПЕК в Вене

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов принял участие в 9-м Международном семинаре (OpecSeminar) Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), проходившем в столице Австрии Вене.

Как сообщает Report, об этом Пярвиз Шахбазов написал на своей странице в социальной сети "X".

"На 9-м Международном семинаре ОПЕК в Вене мы поделились своими мыслями о важности инвестиций в обеспечение устойчивых поставок энергии, стратегической роли Азербайджана в энергетической трилемме и поставках нефти и газа в Европу, а также о будущей позиции углеводородов в глобальном энергетическом балансе", - отметил он.

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Версия на английском языке Parviz Shahbazov attends OPEC International Seminar in Vienna
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: “Davamlı enerji təchizatı sərmayə olmadan mümkün deyil” - YENİLƏNİB

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