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Арестованная в Кыргызстане сотрудница Русского дома не обращалась к омбудсмену РФ

Арестованная в Кыргызстане сотрудница Русского дома не обращалась к омбудсмену РФ Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ не получал обращений от сотрудницы Русского дома в кыргызском городе Ош Натальи Секериной, которая подозревается в вербовке наемников.
Другие страны
9 июля 2025 г. 15:46
Арестованная в Кыргызстане сотрудница Русского дома не обращалась к омбудсмену РФ

Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ не получал обращений от сотрудницы Русского дома в кыргызском городе Ош Натальи Секериной, которая подозревается в вербовке наемников.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сказала омбудсмен РФ Татьяна Москалькова журналистам в Бишкеке.

По ее словам, не было также обращений от арестованного в Кыргызстане блогера Виктора Васильева, которому предъявлено обвинение по статье о наемничестве.

Отметим, что в апреле 2025 года гражданка Кыргызстана Наталья Секерина, а также российский блогер Васильев были задержаны сотрудниками Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) по подозрению в наемничестве. Судом в отношении задержанных была избрана мера пресечения в виде ареста на срок до 17 июня 2025 года. Позже мера пресечения изменена на домашний арест.

По данным кыргызских СМИ, общее количество задержанных по подозрению в наемничестве - четверо. Среди них также Сергей Лапушкин, работающий в пресс-службе мэрии города Ош, и предприниматель Владимир Сиротенко.

Задержанные подозреваются в вербовке, финансировании, материальном обеспечении, обучении наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение государственной власти или нарушение территориальной целостности, а также использовании наемников в военных конфликтах или действиях.

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