Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям

Узбекистан нацелен на реализацию с Азербайджаном новых совместных проектов, активизацию деловых контактов и дальнейшее укрепление стратегического партнерства.

Узбекистан нацелен на реализацию с Азербайджаном новых совместных проектов, активизацию деловых контактов и дальнейшее укрепление стратегического партнерства.

Об этом Report заявил советник министра иностранных дел Узбекистана, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ахрор Бурханов, комментируя государственный визит президента Шавката Мирзиёева в Азербайджан 2-4 июля.

Он отметил, что официальный Ташкент высоко ценит динамику узбекистано-азербайджанских отношений: "Сегодня они демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям".

Говоря о международном сотрудничестве, советник министра особо отметил, что Узбекистан придает большое значение конструктивному взаимодействию в рамках таких организаций, как Организация экономического сотрудничества (ОЭС) и Организация тюркских государств (ОТГ).

"Эти многосторонние структуры служат важными площадками для продвижения согласованных инициатив, углубления интеграционных процессов и упрочения культурно-гуманитарных связей", - отметил Бурханов.

Он также прокомментировал сотрудничество в рамках трехсторонней платформы Азербайджан-Турция-Узбекистан.

"Узбекистан придает важное значение укреплению многопланового взаимодействия с братскими странами - Азербайджаном и Турцией. Развитие трехстороннего формата Узбекистан - Азербайджан - Турция открывает новые возможности для реализации совместных инфраструктурных и логистических проектов, расширения торгово-экономических связей, а также координации усилий в сфере энергетики, транспорта и промышленной кооперации. Мы рассматриваем эту платформу как важный инструмент регионального развития и устойчивого роста", - добавил советник главы МИД Узбекистана.