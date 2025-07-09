Чистая прибыль компании, импортирующей продукты питания в Азербайджан, снизилась почти на 13%

15:49 ОАО Merano-Baku, импортирующее продукты питания в Азербайджан, завершило 2024 год с чистой прибылью в 1,939 млн манатов.

ОАО Merano-Baku, импортирующее продукты питания в Азербайджан, завершило 2024 год с чистой прибылью в 1,939 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет акционерного общества, это на 12,5% меньше, чем в 2023 году.

В прошлом году прибыль Merano-Baku до налогообложения составила 3,972 млн манатов (на 48,3% больше, чем годом ранее), выплаты по налогу на прибыль – 794 тыс. манатов (+43,3%), а невычитаемые расходы – 1,238 млн манатов (в предыдущем году не было).

На 1 января текущего года активы Merano-Baku составили 17,675 млн манатов (+5,3%). За отчетный период обязательства компании увеличились на 3,5% до 14,561 млн манатов, а балансовый капитал - на 14,4% до 3,314 млн манатов.

Компания Merano-Baku создана в 2016 году. Ее уставный капитал составляет 100 тыс. манатов.