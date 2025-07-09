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В Гватемале произошло землетрясение магнитудой 5,6

В Гватемале произошло землетрясение магнитудой 5,6 Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на юго-востоке Гватемалы.
Другие страны
9 июля 2025 г. 02:53
В Гватемале произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на юго-востоке Гватемалы.

Как передает Report, об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 4,7 км к северо-востоку от города Вилья-Нуэва в департаменте Гватемала с населением более 618 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

По данным сейсмологической службы республики, за последний час в стране была зафиксирована серия землетрясений. Ранее сообщалось о толчках магнитудой 5,2 на юго-западе республики в департаменте Эскуинтла в 40 км от города Гватемала.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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