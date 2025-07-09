AYNA: Водитель попавшего в ДТП на дороге Агдам-Физули микроавтобуса перевозил пассажиров незаконно

Водитель попавшего в аварию на дороге Агдам-Физули микроавтобуса занимался незаконной перевозкой пассажиров без наличия пропускной карты.

Водитель попавшего в аварию на дороге Агдам-Физули микроавтобуса занимался незаконной перевозкой пассажиров без наличия пропускной карты.

Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

"Нерегулярные и регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом регулируются законом "Об автомобильном транспорте" и "Правилами перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом", утвержденными постановлением Кабинета министров от 17 сентября 2009 года. При заказных перевозках автомобильным транспортом у водителя должен быть формуляр, подтвержденный заказчиком и перевозчиком. Формуляр создается в электронном виде через подсистему электронных формуляров информационной системы AYNA. Осуществление нерегулярных пассажирских перевозок без заполнения формуляра влечет за собой ответственность. После получения соответствующего разрешения водитель, занимающийся пассажирскими перевозками, должен пройти предрейсовый медицинский осмотр, а транспортное средство - технический осмотр. Призываем пассажиров пользоваться услугами только официально действующих перевозчиков", - отмечается в сообщении.