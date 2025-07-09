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На Абшероне по "горячим следам" раскрыто 27 преступлений

На Абшероне по "горячим следам" раскрыто 27 преступлений 15:24
Происшествия
9 июля 2025 г. 15:44
На Абшероне по горячим следам раскрыто 27 преступлений

На Абшероне задержаны 35 человек, находившихся в розыске по имущественным и другим статьям, по "горячим следам" раскрыто 27 преступлений.

Как сообщает Report, в ходе оперативно-профилактических мероприятий выявлено 9 фактов незаконного оборота наркотиков, 124 случая незаконной уличной торговли, бродяжничества и попрошайничества, а также 68 фактов мелкого хулиганства и разбоя.

В рамках профилактики в Абшеронском районе также добровольно были сданы несколько единиц огнестрельного оружия и боеприпасов.

Сотрудники дорожной полиции Абшеронского РУП привлекли к административной ответственности 3 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, 23 водителя, изменивших конструкцию транспортного средства, а также водителей, нарушивших правила остановки и стоянки.

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Версия на азербайджанском языке Abşeronda axtarışda olan 35 nəfər saxlanılıb

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