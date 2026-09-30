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    США ужесточили санкции против Кубы и ограничили финансовые операции

    Другие страны
    • 30 сентября, 2026
    • 06:22
    США ужесточили санкции против Кубы и ограничили финансовые операции

    США ввели новые ограничения в отношении Кубы, в том числе ужесточили правила проведения финансовых операций с участием кубинских организаций и представителей частного сектора.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов США.

    Американские власти запретили финансовые операции с кубинскими организациями, связанными с силовыми структурами и конгломератом Grupo de Administración Empresarial S. A. (GAESA).

    Минфин США также отменил генеральную лицензию, действовавшую с 2024 года и позволявшую американским банкам обрабатывать долларовые платежи с участием Кубы при условии, что отправитель и получатель находились за пределами США и операция не затрагивала интересы американских граждан.

    Кроме того, отменено разрешение, позволявшее американским банкам открывать и обслуживать счета кубинских граждан, занимающихся независимой предпринимательской деятельностью в частном секторе. Доступ к американской банковской системе для кубинских частных предпринимателей был разрешен в 2024 году администрацией президента Джо Байдена в рамках мер поддержки частного сектора Кубы.

    Вашингтон также ввел дополнительные ограничения на некоторые категории поездок граждан США на Кубу, разрешенные при администрации Барака Обамы. В частности, речь идет об участии в культурных обменах, конференциях и профессиональных встречах. Теперь для таких поездок потребуется разрешение американских властей.

    Тем временем объем импорта Кубы из США значительно вырос. По данным американского правительства, в июле Куба импортировала американских товаров на $149 млн - это максимальный месячный показатель с 1992 года.

    С января по июль объем импорта превысил $674 млн, почти достигнув показателя за весь 2025 год.

    Минфин США Санкции против Кубы
    ABŞ Kubaya qarşı sanksiyaları sərtləşdirərək maliyyə əməliyyatlarını məhdudlaşdırıb
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