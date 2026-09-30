ABŞ Kubaya qarşı sanksiyaları sərtləşdirərək maliyyə əməliyyatlarını məhdudlaşdırıb
- 30 sentyabr, 2026
- 07:25
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ABŞ Kubaya qarşı yeni məhdudiyyətlər tətbiq edib, o cümlədən Kuba təşkilatlarının və özəl sektor nümayəndələrinin iştirakı ilə maliyyə əməliyyatlarının aparılması qaydalarını sərtləşdirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Maliyyə Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Amerika hakimiyyəti güc strukturları və "Grupo de Administración Empresarial S. A." konqlomeratı ilə əlaqəli Kuba təşkilatları ilə maliyyə əməliyyatlarını qadağan edib.
ABŞ Maliyyə Nazirliyi həmçinin 2024-cü ildən qüvvədə olan və göndərən ilə alıcının ABŞ-dən kənarda yerləşməsi, eləcə də əməliyyatın Amerika vətəndaşlarının maraqlarına toxunmaması şərti ilə Amerika banklarına Kubanın iştirakı ilə dollar ödənişlərini emal etməyə imkan verən baş lisenziyanı ləğv edib.
Bundan əlavə, Amerika banklarına özəl sektorda müstəqil sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan Kuba vətəndaşları üçün hesablar açmağa və onlara xidmət göstərməyə imkan verən icazə də ləğv edilib. Kubalı özəl sahibkarlar üçün Amerika bank sisteminə çıxış 2024-cü ildə Prezident Co Bayden administrasiyası tərəfindən Kubanın özəl sektorunu dəstəkləmə tədbirləri çərçivəsində icazə verilmişdi.
Vaşinqton həmçinin ABŞ vətəndaşlarının Barak Obama administrasiyası dövründə icazə verilən Kubaya səfərlərinin bəzi kateqoriyalarına əlavə məhdudiyyətlər tətbiq edib. Söhbət xüsusən də mədəni mübadilələrdə, konfranslarda və peşəkar görüşlərdə iştirakdan gedir. İndi bu cür səfərlər üçün Amerika hakimiyyət orqanlarının icazəsi tələb olunacaq.
Bu arada Kubanın ABŞ-dən idxalının həcmi əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Amerika hökumətinin məlumatına görə, iyul ayında Kuba 149 milyon dollar məbləğində Amerika malları idxal edib – bu, 1992-ci ildən bəri ən yüksək aylıq göstəricidir.