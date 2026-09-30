В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,3.

Как передает Report, об этом сообщило Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА.

Отмечается, что землетрясение было зарегистрировано в 01:47 по местному времени. Очаг подземных толчков залегал на глубине 70 километров.