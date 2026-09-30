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    В Каспийском море произошло землетрясение

    Происшествия
    • 30 сентября, 2026
    • 02:40
    В Каспийском море произошло землетрясение

    В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,3.

    Как передает Report, об этом сообщило Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА.

    Отмечается, что землетрясение было зарегистрировано в 01:47 по местному времени. Очаг подземных толчков залегал на глубине 70 километров.

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