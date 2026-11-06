McDonald's Азербайджан совместно с Государственным фондом социальной защиты (ГФСЗ) приступает к реализации годовой программы личностного развития "Zəfərin varisləri", предназначенной для детей шехидов и ветеранов. Проект приурочен ко Дню Победы, 8 Ноября, и направлен на развитие навыков, которые помогут молодым людям раскрыть свой потенциал, увереннее строить планы на будущее и активнее участвовать в жизни общества.

Программа реализуется в рамках сотрудничества McDonald's Азербайджан и ГФСЗ, закрепленного Меморандумом о взаимопонимании, подписанным в 2024 году. Официальная церемония открытия проекта состоялась в одном из ресторанов McDonald's.

Программа продлится с ноября 2026 года по ноябрь 2027 года и охватит детей шехидов и ветеранов в возрасте от 15 до 23 лет.

Основное внимание будет уделено развитию коммуникативных навыков, продуктивности, умению работать в команде, адаптироваться к изменениям, а также эмоциональному интеллекту и эмпатии. Обучение будет проходить в интерактивном формате, включая практические занятия, групповые задания, моделирование различных ситуаций и дискуссии. Такой подход позволит участникам не только получить новые знания, но и научиться применять их в повседневной жизни.

Отдельное направление программы предусматривает подготовку будущих тренеров из числа самих участников. Молодые люди, проявившие соответствующие способности, смогут пройти специальный курс Training of Trainers (ToT), после которого при поддержке опытных наставников получат возможность проводить занятия для других участников проекта.

Поддержка детей и молодежи является одним из приоритетных направлений корпоративной социальной ответственности McDonald's Азербайджан. Компания на протяжении нескольких лет сотрудничает с Государственным фондом социальной защиты, участвуя в реализации инициатив, направленных на поддержку детей шехидов и ветеранов. В рамках этого партнёрства проводились образовательные и развлекательные мероприятия, организовывались летние лагеря, а также предоставлялись школьные принадлежности детям, поступающим в первый класс.

Новая программа "Zəfərin varisləri" продолжает это сотрудничество, уделяя особое внимание долгосрочному развитию молодых людей, их самостоятельности и подготовке к будущей профессиональной и общественной жизни.

Как принять участие в программе:

К участию приглашаются дети шехидов и ветеранов в возрасте от 15 до 23 лет.

Для регистрации необходимо предоставить имя, фамилию, отчество, ФИН-код и контактный номер телефона одним из следующих способов: по электронной почте projects@dsmf.gov.az, через центры DOST, кол-центр "142" или приёмные центры Государственного фонда социальной защиты.