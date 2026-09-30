Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран в будущем предпочтет сдаться.

Как передает Report, об этом он сообщил журналистам у Белого дома после встречи с руководителями компаний, занимающихся разработкой технологий искусственного интеллекта.

"Не знаю, собираются ли они [власти Ирана] уже сдаваться. Но они сдадутся. Дела у них идут очень плохо", - сказал Трамп.

Он также заявил, что за последние несколько дней через Ормузский пролив было транспортировано больше нефти, чем когда-либо в истории, в том числе задолго до начала войны, которую США, по словам Трампа, начали для прекращения разработки Ираном ядерного оружия.

Трамп вновь выразил уверенность в том, что "у Ирана никогда не будет ядерного оружия".

Власти Ирана неоднократно заявляли, что не стремятся к созданию ядерного оружия.