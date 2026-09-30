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    Трамп заявил, что Иран в будущем предпочтет сдаться

    Другие страны
    • 30 сентября, 2026
    • 02:58
    Трамп заявил, что Иран в будущем предпочтет сдаться

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран в будущем предпочтет сдаться.

    Как передает Report, об этом он сообщил журналистам у Белого дома после встречи с руководителями компаний, занимающихся разработкой технологий искусственного интеллекта.

    "Не знаю, собираются ли они [власти Ирана] уже сдаваться. Но они сдадутся. Дела у них идут очень плохо", - сказал Трамп.

    Он также заявил, что за последние несколько дней через Ормузский пролив было транспортировано больше нефти, чем когда-либо в истории, в том числе задолго до начала войны, которую США, по словам Трампа, начали для прекращения разработки Ираном ядерного оружия.

    Трамп вновь выразил уверенность в том, что "у Ирана никогда не будет ядерного оружия".

    Власти Ирана неоднократно заявляли, что не стремятся к созданию ядерного оружия.

    Дональд Трамп Искусственный интеллект (ИИ) Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Tramp İran gələcəkdə təslim yolunu seçəcəyini bildirib
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