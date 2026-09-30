Испания обновила мировой рекорд по числу матчей без поражений

Сборная Испании продлила беспроигрышную серию до 40 матчей и обновила мировой рекорд, разгромив Хорватию со счетом 4:1 во втором туре группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига A). Встреча прошла на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, последним поражением Испании в основное время остается товарищеский матч с Колумбией в марте 2024 года (0:1). В официальных матчах "Фурия Роха" последний раз уступала в основное время в марте 2023 года, когда во втором туре отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года проиграла Шотландии со счетом 0:2.

Таким образом, испанцы обновили собственный рекорд по числу официальных матчей без поражений подряд. Прежнее достижение - 38 игр - команда установила минувшим летом в финале чемпионата мира. Ранее рекорд принадлежал сборной Италии, которая с сентября 2018 года по октябрь 2021 года провела 37 матчей без поражений.

При этом в подсчет не вошел финал Лиги наций 2025 года, в котором Испания уступила Португалии в серии пенальти со счетом 3:5 после ничьей 2:2 в основное время.