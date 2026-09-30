İspaniya millisi məğlubiyyətsizlik seriyası üzrə dünya rekordunu yeniləyib
- 30 sentyabr, 2026
- 04:47
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İspaniya millisi UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsinin (A Liqası) ikinci turunda Xorvatiyanı 4:1 hesabı ilə darmadağın edərək məğlubiyyətsizlik seriyasını 40 oyuna çatdırıb və dünya rekordunu yeniləyib.
"Report"un "Reuters"ə istinadən məlumatına görə, İspaniyanın əsas vaxtdakı sonuncu məğlubiyyəti 2024-cü ilin martında Kolumbiya ilə yoldaşlıq oyunu (0:1) olaraq qalır.
Rəsmi matçlarda milli əsas vaxtda sonuncu dəfə 2023-cü ilin martında, 2024-cü il Avropa çempionatının seçmə turnirinin ikinci turunda Şotlandiyaya 0:2 hesabı ilə məğlub olub.
Beləliklə, ispanlar ardıcıl məğlubiyyətsiz rəsmi oyunların sayına görə öz rekordlarını yeniləyiblər. Əvvəlki nailiyyəti – 38 oyunu – komanda ötən yay dünya çempionatının finalında müəyyənləşdirmişdi. Daha əvvəl rekord 2018-ci ilin sentyabrından 2021-ci ilin oktyabrınadək 37 oyun məğlubiyyətsiz keçirmiş İtaliya yığmasına məxsus idi.
Bununla belə, İspaniyanın əsas vaxtdakı 2:2 hesablı heç-heçədən sonra penaltilər seriyasında Portuqaliyaya 3:5 hesabı ilə məğlub olduğu 2025-ci il Millətlər Liqasının finalı hesablamaya daxil edilməyib.