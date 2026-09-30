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    Крупнейшие ИИ-компании создадут независимые комитеты для контроля за развитием ИИ

    Другие страны
    • 30 сентября, 2026
    • 05:46
    Крупнейшие ИИ-компании создадут независимые комитеты для контроля за развитием ИИ

    Google, Anthropic, Meta, OpenAI, xAI и Nvidia создадут независимые комитеты, которые будут следить за развитием и безопасностью систем искусственного интеллекта.

    Как передает Report, об этом говорится в документе, который подписали президент США Дональд Трамп и руководители компаний. Трамп опубликовал его в своей социальной сети Truth Social.

    Документ предусматривает четыре уровня контроля за развитием ИИ. В частности, компании создадут при советах директоров независимые комитеты, которые будут контролировать работу внутренних и внешних аудиторов, а также подразделений, отвечающих за безопасность ИИ.

    Компании также привлекут внешних аудиторов и экспертов для независимой оценки действующих механизмов контроля. Кроме того, внутри каждой организации будут работать специальные системы для отслеживания возможностей ИИ-моделей и проверки их соответствия требованиям безопасности на этапах обучения и внедрения.

    Особое внимание будет уделено кибербезопасности, биологическим и химическим угрозам. Компании намерены контролировать, чтобы ИИ-модели не получали непреднамеренный доступ к техническим системам и не могли взламывать их.

    Кроме того, компании создадут специальные подразделения, которые будут следить за работой систем контроля, мониторинга и выявления потенциальных угроз.

    В документе отмечается, что в дальнейшем эти меры могут быть закреплены законодательно. Компании также договорились регулярно проводить консультации для разработки общих стандартов и передовых практик в сфере безопасности ИИ.

    Дональд Трамп Искусственный интеллект (ИИ)
    Aparıcı şirkətlər süni intellektin inkişafına nəzarət üçün müstəqil komitələr yaradacaq
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