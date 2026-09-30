Трамп предложил директора Нацразведки США на должность ответственного за развитие ИИ

Президент США Дональд Трамп считает, что директор Национальной разведки США Джей Клейтон может заняться развитием сферы искусственного интеллекта в стране.

Как передает Report, об этом американский лидер заявил в интервью порталу Axios.

"У меня есть один человек на примете", - сказал Трамп, назвав Клейтона "хорошим человеком" для этой работы. "Он прямо здесь. Это хорошая идея", - отметил президент.

По словам Трампа, он намерен выбрать кандидата в течение ближайших трех-четырех дней.

До сих пор обязанности ответственного за развитие ИИ в США официально не определены.