Трамп предложил директора Нацразведки США на должность ответственного за развитие ИИ
Другие страны
- 30 сентября, 2026
- 04:55
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Президент США Дональд Трамп считает, что директор Национальной разведки США Джей Клейтон может заняться развитием сферы искусственного интеллекта в стране.
Как передает Report, об этом американский лидер заявил в интервью порталу Axios.
"У меня есть один человек на примете", - сказал Трамп, назвав Клейтона "хорошим человеком" для этой работы. "Он прямо здесь. Это хорошая идея", - отметил президент.
По словам Трампа, он намерен выбрать кандидата в течение ближайших трех-четырех дней.
До сих пор обязанности ответственного за развитие ИИ в США официально не определены.
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