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    Трамп предложил директора Нацразведки США на должность ответственного за развитие ИИ

    Другие страны
    • 30 сентября, 2026
    • 04:55
    Трамп предложил директора Нацразведки США на должность ответственного за развитие ИИ

    Президент США Дональд Трамп считает, что директор Национальной разведки США Джей Клейтон может заняться развитием сферы искусственного интеллекта в стране.

    Как передает Report, об этом американский лидер заявил в интервью порталу Axios.

    "У меня есть один человек на примете", - сказал Трамп, назвав Клейтона "хорошим человеком" для этой работы. "Он прямо здесь. Это хорошая идея", - отметил президент.

    По словам Трампа, он намерен выбрать кандидата в течение ближайших трех-четырех дней.

    До сих пор обязанности ответственного за развитие ИИ в США официально не определены.

    Дональд Трамп Искусственный интеллект (ИИ)
    Tramp Milli Kəşfiyyat direktorunu süni intellektin inkişafı üzrə məsul şəxs vəzifəsinə təklif edib
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