Bloomberg: Трамп объявит о планах Южной Кореи инвестировать $200 млрд в США

Президент США Дональд Трамп 30 сентября планирует объявить о планах Республики Корея инвестировать около $200 млрд в американские проекты, из которых $54 млрд могут быть направлены на реализацию проекта по экспорту сжиженного природного газа Alaska LNG.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом сообщили источники агентства.

Трамп неоднократно выступал в поддержку Alaska LNG, однако реализация проекта осложняется высокой стоимостью и масштабом работ. Они включают строительство газопровода протяженностью около 1,2 тыс. км.

По оценке Bloomberg, инвестиции Республики Корея могут иметь решающее значение для реализации проекта по транспортировке газа и последующему экспорту большей его части в Азию. Средства Сеула планируется направить как на строительство экспортного терминала, так и на газопровод.

Агентство напоминает, что торговая сделка между США и Республикой Корея, предусматривающая инвестиции в американские проекты на сумму $350 млрд, была заключена в 2025 году.

Как ожидается, 30 сентября Трамп объявит о первой группе проектов, которые получат финансирование в рамках договоренности с Сеулом.