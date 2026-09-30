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    Bloomberg: Трамп объявит о планах Южной Кореи инвестировать $200 млрд в США

    Другие страны
    • 30 сентября, 2026
    • 03:47
    Bloomberg: Трамп объявит о планах Южной Кореи инвестировать $200 млрд в США

    Президент США Дональд Трамп 30 сентября планирует объявить о планах Республики Корея инвестировать около $200 млрд в американские проекты, из которых $54 млрд могут быть направлены на реализацию проекта по экспорту сжиженного природного газа Alaska LNG.

    Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом сообщили источники агентства.

    Трамп неоднократно выступал в поддержку Alaska LNG, однако реализация проекта осложняется высокой стоимостью и масштабом работ. Они включают строительство газопровода протяженностью около 1,2 тыс. км.

    По оценке Bloomberg, инвестиции Республики Корея могут иметь решающее значение для реализации проекта по транспортировке газа и последующему экспорту большей его части в Азию. Средства Сеула планируется направить как на строительство экспортного терминала, так и на газопровод.

    Агентство напоминает, что торговая сделка между США и Республикой Корея, предусматривающая инвестиции в американские проекты на сумму $350 млрд, была заключена в 2025 году.

    Как ожидается, 30 сентября Трамп объявит о первой группе проектов, которые получат финансирование в рамках договоренности с Сеулом.

    Дональд Трамп Южная Корея Сжиженный природный газ (СПГ)
    "Bloomberg": Tramp Cənubi Koreyanın ABŞ-yə 200 milyard dollarlıq yatırım planlarını elan edəcək
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