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    "Bloomberg": Tramp Cənubi Koreyanın ABŞ-yə 200 milyard dollarlıq yatırım planlarını elan edəcək

    Digər ölkələr
    • 30 sentyabr, 2026
    • 04:15
    Bloomberg: Tramp Cənubi Koreyanın ABŞ-yə 200 milyard dollarlıq yatırım planlarını elan edəcək

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp sentyabrın 30-da Koreya Respublikasının Amerika layihələrinə təqribən 200 milyard dollar investisiya yatırmaq planlarını elan etməyi planlaşdırır ki, bunlardan da 54 milyard dolları "Alaska LNG" mayeləşdirilmiş təbii qaz ixracı layihəsinin icrasına yönəldilə bilər.

    "Report"un məlumata görə, bu barədə "Bloomberg"ə mənbələr bildirib.

    Tramp dəfələrlə "Alaska LNG"ni dəstəklədiyini bildirib, lakin layihənin icrası işlərin yüksək dəyəri və miqyası ilə çətinləşir. Bunlara uzunluğu təqribən 1,2 min km olan qaz kəmərinin tikintisi daxildir.

    "Bloomberg"in qiymətləndirməsinə görə, Koreya Respublikasının investisiyaları qazın nəqli və sonradan onun böyük hissəsinin Asiyaya ixracı üzrə layihənin həyata keçirilməsi üçün həlledici əhəmiyyət daşıya bilər. Seulun vəsaitlərinin həm ixrac terminalının tikintisinə, həm də qaz kəmərinə yönəldilməsi planlaşdırılır.

    Agentlik xatırladıb ki, ABŞ və Koreya Respublikası arasında Amerika layihələrinə 350 milyard dollar məbləğində investisiyanı nəzərdə tutan ticarət sazişi 2025-ci ildə bağlanıb.

    Sentyabrın 30-da Trampın Seulla razılaşma çərçivəsində maliyyələşəcək ilk layihələr qrupunu elan etməsi gözlənilir.

    Donald Tramp Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Çin Xalq Respublikası Mayeləşdirilmiş təbii qaz (LNG)
    Bloomberg: Трамп объявит о планах Южной Кореи инвестировать $200 млрд в США
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