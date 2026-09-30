Ребека Гринспан сохраняет лидерство в гонке за пост генсека ООН

Бывший вице-президент Коста-Рики Ребека Гринспан вновь заняла первое место по итогам неофициального голосования в Совете Безопасности ООН на пост нового генерального секретаря организации.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, в четвертом туре ее кандидатуру поддержали 10 членов Совбеза, трое выступили против, еще двое не определились с позицией. У посла Гайаны при ООН Кэролин Родригес-Биркетт - восемь голосов "за", шесть "против" и один "без мнения". Столько же голосов поддержки получил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, однако семь членов Совбеза выступили против него.

Гринспан лидировала также в первом и третьем турах. Во втором, прошедшем в августе, первое место заняла Родригес-Биркетт.

После выхода из гонки бывшего президента Чили Мишель Бачелет в сентябре за пост генсека ООН продолжают бороться семь кандидатов. Действующий глава организации Антониу Гутерриш завершит второй пятилетний срок в конце 2026 года.

Окончательное решение предстоит принять Совету Безопасности. Кандидат должен получить поддержку пяти постоянных членов Совбеза - США, Китая, России, Франции и Великобритании. После этого кандидатура будет официально вынесена на утверждение Генеральной ассамблеи ООН.

Неофициальные голосования проводятся за закрытыми дверями и не являются формальными выборами. Ожидается, что до определения единого кандидата пройдет еще несколько раундов.

Если Гринспан будет избрана, она станет первой женщиной на посту генерального секретаря ООН за всю историю организации.