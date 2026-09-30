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    Ребека Гринспан сохраняет лидерство в гонке за пост генсека ООН

    Другие страны
    • 30 сентября, 2026
    • 05:19
    Ребека Гринспан сохраняет лидерство в гонке за пост генсека ООН

    Бывший вице-президент Коста-Рики Ребека Гринспан вновь заняла первое место по итогам неофициального голосования в Совете Безопасности ООН на пост нового генерального секретаря организации.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, в четвертом туре ее кандидатуру поддержали 10 членов Совбеза, трое выступили против, еще двое не определились с позицией. У посла Гайаны при ООН Кэролин Родригес-Биркетт - восемь голосов "за", шесть "против" и один "без мнения". Столько же голосов поддержки получил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, однако семь членов Совбеза выступили против него.

    Гринспан лидировала также в первом и третьем турах. Во втором, прошедшем в августе, первое место заняла Родригес-Биркетт.

    После выхода из гонки бывшего президента Чили Мишель Бачелет в сентябре за пост генсека ООН продолжают бороться семь кандидатов. Действующий глава организации Антониу Гутерриш завершит второй пятилетний срок в конце 2026 года.

    Окончательное решение предстоит принять Совету Безопасности. Кандидат должен получить поддержку пяти постоянных членов Совбеза - США, Китая, России, Франции и Великобритании. После этого кандидатура будет официально вынесена на утверждение Генеральной ассамблеи ООН.

    Неофициальные голосования проводятся за закрытыми дверями и не являются формальными выборами. Ожидается, что до определения единого кандидата пройдет еще несколько раундов.

    Если Гринспан будет избрана, она станет первой женщиной на посту генерального секретаря ООН за всю историю организации.

    Организация Объединённых Наций (ООН) Ребека Гринспан
    Rebeka Qrinspan BMT Baş katibi seçkilərində liderliyini qoruyur
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