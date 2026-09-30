Парламент Румынии рассмотрит программу и состав нового правительства

В парламенте Румынии пройдет голосование по утверждению программы и состава правительства, сформированного выдвинутым на пост премьер-министра депутатом Европарламента от Национал-либеральной партии (НЛП) Зигфридом Мурешаном.

Как передает Report со ссылкой на портал Inpolitics.ro, программа кабинета предусматривает сокращение числа парламентариев и заместителей министров, реформирование государственных компаний и учреждений, а также отказ от введения новых налогов в 2027 году.

В состав правительства войдут 16 министров от трех проевропейских партий: НЛП, Союза за спасение Румынии и Демократического союза венгров Румынии (ДСВР). Десять из них, в том числе министр иностранных дел Оана Цою и министр обороны Раду Мируцэ, сохранят свои должности. Также предусмотрены три поста вице-премьера - по одному от каждой партии.

Обозреватели считают, что опубликованный документ больше напоминает предвыборный манифест с лозунгами и обещаниями, чем полноценную программу правительства с конкретными расчетами, сроками и показателями.

"Если правительство не будет утверждено, что практически неизбежно, документ очень легко может стать предвыборной платформой для НЛП, Союза за спасение Румынии и ДСВР", - отмечает портал.

Лидер Социал-демократической партии (СДП) Сорин Гриндяну заявил, что программа "не содержит никаких мер по сокращению бедности, тогда как данные показывают, что более 5 млн румын угрожает бедность или социальное исключение".

"Мы не можем голосовать за премьера, который полностью оторван от Румынии", - добавил он. Оппозиционный националистический Альянс за объединение румын также заявил, что не поддержит правительство Мурешана.