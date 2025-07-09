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Россельхознадзор: Два азербайджанских производителя молочной продукции не заинтересованы в поставках продукции в РФ

Россельхознадзор: Два азербайджанских производителя молочной продукции не заинтересованы в поставках продукции в РФ Россельхознадзор с 11 июля вводит запрет на ввоз в Россию всех видов молочной продукции двух азербайджанских производителей: ООО "ALLBUY" и OOO "MILK PRODUCTS".
В регионе
9 июля 2025 г. 16:44
Россельхознадзор: Два азербайджанских производителя молочной продукции не заинтересованы в поставках продукции в РФ

Азербайджанские компании ООО "ALLBUY" и OOO "MILK PRODUCTS" заявили о незаинтересованности в поставках молочной продукции в России.

Как сообщает Report, информацию распространил Россельхознадзор.

"Агентство пищевой безопасности Азербайджана проинформировало, что ООО "ALLBUY", осуществляющее изготовление молочной продукции (сливочного масла и сыров), и OOO "MILK PRODUCTS", занимающееся производством и переработкой молочных продуктов (сливочного масла) не заинтересованы в дальнейших поставках своих товаров в Россию", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, это заявление последовало после того, как Россельхознадзором в компетентное ведомство Азербайджана была направлена информация о готовности в ближайшее время провести инспекцию 5 предприятий по изготовлению молочных товаров, продолжающих направлять свою продукцию в адрес российских получателей. Проведение мероприятий в отношении этих компаний предполагалось с целью контроля соблюдения законодательства ЕАЭС и проверки представленных ранее гарантий их соответствия требованиям и нормам ЕАЭС и России, а также с учетом недостатков, выявленных специалистами Россельхознадзора в ходе инспекций в 2024 году.

В связи с отказом азербайджанских предприятий принять инспекции, Россельхознадзор с 11 июля вводит запрет на ввоз в Россию всех видов молочной продукции этих двух азербайджанских производителей.

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Версия на английском языке Rosselkhoznadzor: 2 Azerbaijani dairy producers not interested in supplying products to Russia
Версия на азербайджанском языке Rusiya Kənd Təsərrüfatı Nəzarəti: Azərbaycanın iki şirkəti Rusiyaya süd məhsulları tədarükündə maraqlı deyil

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