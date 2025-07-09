Страны ОТГ подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере туризма

Государства-члены Организации тюркских государств (ОТГ) подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере туризма.

Государства-члены Организации тюркских государств (ОТГ) подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере туризма.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Церемония подписания прошла в рамках 10-го заседания министров туризма стран ОТГ и 20-го заседания рабочей группы, состоявшихся 8-9 июля в Анкаре при участии азербайджанской делегации.

Председатель Госагентства Фуад Нагиев выступил с докладом об активизации сотрудничества в туристической сфере и отметил успешное проведение мероприятий ОТГ в Баку. Он также подчеркнул рост обмена туристами между странами организации.

В ходе встречи участникам был продемонстрирован видеоролик о туристическом потенциале Азербайджана. Также обсуждалась инициатива создания Единой музейной карты, которую планируется разработать на основе концепций, представленных странами ОТГ.