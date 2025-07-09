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Страны ОТГ подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере туризма

Страны ОТГ подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере туризма Государства-члены Организации тюркских государств (ОТГ) подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере туризма.
Туризм
9 июля 2025 г. 16:46
Страны ОТГ подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере туризма

Государства-члены Организации тюркских государств (ОТГ) подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере туризма.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Церемония подписания прошла в рамках 10-го заседания министров туризма стран ОТГ и 20-го заседания рабочей группы, состоявшихся 8-9 июля в Анкаре при участии азербайджанской делегации.

Председатель Госагентства Фуад Нагиев выступил с докладом об активизации сотрудничества в туристической сфере и отметил успешное проведение мероприятий ОТГ в Баку. Он также подчеркнул рост обмена туристами между странами организации.

В ходе встречи участникам был продемонстрирован видеоролик о туристическом потенциале Азербайджана. Также обсуждалась инициатива создания Единой музейной карты, которую планируется разработать на основе концепций, представленных странами ОТГ.

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Версия на английском языке OTS states sign MoU on cooperation in tourism
Версия на азербайджанском языке TDT-yə üzv dövlətlər turizm sahəsində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu imzalayıb

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