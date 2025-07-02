IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ

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В условиях стремительного роста транзитного потенциала между Европой и Азией Азербайджан превращается в один из ключевых авиационных узлов Евразии. Расширение маршрутных сетей, модернизация аэропортов и инвестиции в устойчивую инфраструктуру выводят страну на новую траекторию развития в сфере гражданской авиации. Неотъемлемым элементом этого процесса является тесное сотрудничество с международными организациями, включая Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA), которая активно поддерживает инициативы по безопасности, цифровизации и “зеленому переходу".

О текущем состоянии авиационного сектора Азербайджана, вызовах и стратегических перспективах в интервью Report рассказал региональный вице-президент IATA в Европе Рафаэль Шварцман.

Представляем интервью читателям:

- Как вы оцениваете текущее сотрудничество между IATA и Азербайджаном? Какие направления развиваются наиболее активно?

- Сотрудничество между IATA и Азербайджаном является давним и исключительно конструктивным. За эти годы мы выстроили прочное партнерство, основанное на взаимной приверженности повышению уровня безопасности, эффективности и устойчивости авиации. IATA тесно взаимодействует с ключевыми участниками авиационной отрасли Азербайджана, в том числе с авиакомпанией ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL), Государственным агентством гражданской авиации и поставщиком аэронавигационных услуг - с целью поддержки стратегических целей страны в авиации.

Одним из главных направлений нашей поддержки является безопасность и эксплуатационная деятельность. У IATA есть ряд программ, направленных на повышение уровня безопасности в отрасли. Аудит эксплуатационной безопасности авиакомпаний IATA (IOSA) и аудит наземных операций (ISAGO) - это ключевые инициативы по улучшению безопасности. Без прохождения IOSA авиакомпания не может быть членом IATA, и многие другие, даже не являющиеся членами, также стремятся получить эту сертификацию, поскольку она признана органами авиационного надзора по всему миру. Мы рады, что помогли AZAL в продлении его сертификата IOSA.

- Какие ключевые инициативы поддерживает IATA в Азербайджане в контексте устойчивого развития и модернизации авиационной отрасли?

- Устойчивое развитие авиации критически важно в мире, где необходимо снижать углеродные выбросы. Авиация стала первым мировым бизнес-сектором, добровольно установившей цель достичь нулевого уровня углеродных выбросов к 2050 году, и эта цель получила поддержку со стороны государств в рамках Международной организации гражданской авиации (ICAO). Однако достижение нулевого уровня выбросов будет чрезвычайно сложной задачей.

Ключевым элементом является расширение производства устойчивого авиационного топлива (SAF), которое может обеспечить сокращение выбросов углерода до 80% по сравнению с обычным реактивным топливом. Благодаря своему значительному энергетическому потенциалу, Азербайджан имеет прекрасную возможность наладить производство SAF, которое в ближайшие годы будет пользоваться все большим спросом во всем мире. Команды IATA по топливу и устойчивому развитию помогают государствам формировать политику для развития этой отрасли.

Что касается программы модернизации, то IATA может поддержать авиационные власти Азербайджана и отраслевых участников в таких областях, как развитие инфраструктуры, гармонизация нормативной базы, экология, устойчивость и цифровая трансформация.

- Как бы вы оценили общее состояние авиационного сектора Азербайджана - особенно в аспектах безопасности полетов, качества обслуживания и инфраструктуры?

- Авиационный сектор Азербайджана достиг значительных успехов в последние годы, особенно в области безопасности полетов, качества обслуживания и развития инфраструктуры. Страна соблюдает стандарты безопасности ICAO, а Государственное агентство гражданской авиации внедрило Национальный план безопасности полетов на 2024-2026 годы для усиления надзора и управления рисками. Воздушное пространство Азербайджана также стало жизненно важным транзитным коридором для рейсов Европа-Азия, что свидетельствует о его стратегическом значении.

Что касается инфраструктуры, Азербайджан инвестировал значительные средства в модернизацию аэропортов, включая расширение Международного аэропорта Гейдар Алиев и строительство новых международных аэропортов на освобожденных территориях. Эти усилия направлены на укрепление роли страны как регионального авиационного узла, а также на поддержку туризма и экономического роста.

- На ваш взгляд, насколько конкурентоспособен национальный перевозчик Азербайджана - AZAL - на региональном и глобальном уровнях?

- AZAL проделал впечатляющий путь трансформации за последние годы, стратегически готовясь к новой фазе роста и повышения конкурентоспособности. Компания значительно вложилась в модернизацию флота, оптимизацию маршрутной сети и внедрение передовых технологий - критически важные шаги к тому, чтобы стать более гибким и конкурентоспособным игроком на международной арене.

Одним из ключевых этапов стала реализация инициативы New Distribution Capability (NDC), которая позволяет AZAL предлагать клиентам более персонализированный и динамичный контент, соответствующий современным тенденциям в сфере авиаперевозок и улучшению клиентского опыта. Перестройка маршрутной сети также укрепляет региональное присутствие авиакомпании, создавая базу для дальнейшей международной экспансии. В сочетании с приверженностью к операционному совершенству и устойчивому развитию эти усилия демонстрируют стремление AZAL выйти за пределы своих региональных корней и стать уважаемым глобальным авиационным игроком.

- Какие вызовы и возможности вы видите для развития аэропортовой инфраструктуры в Азербайджане, особенно учитывая растущую роль страны как транспортного узла?

- У Азербайджана отличный потенциал в авиации, но перед ним также стоят определенные вызовы. Главным из них является пропускная способность аэропортов: Ожидается, что аэропорт Гейдара Алиева скоро выйдет на полную мощность. В настоящее время разрабатывается мастер-план по его развитию, который должен привести к программе эффективного расширения и модернизации существующих объектов в соответствии с международными стандартами. Аналогично, система управления воздушным движением требует модернизации.

С другой стороны, имеются и большие возможности. Прежде всего - выгодное географическое положение Азербайджана, соединяющего Европу и Азию. Это делает страну ключевым транзитным узлом, особенно для грузоперевозок. Эту роль подтверждает недавнее строительство грузового терминала с пропускной способностью 1,5 млн тонн. Также группа Silk Way объявила об инвестициях в строительство нового грузового аэропорта в Алятской свободной экономической зоне.

- Какие основные риски в настоящее время влияют на авиационный рынок Азербайджана - как внутренние, так и внешние?

- Азербайджан граничит с рядом геополитически нестабильных регионов, которые представляют собой как риск, так и возможность для сектора. Ограничения на использование воздушного пространства России привели к перенаправлению потоков через воздушное пространство Азербайджана, что приносит дополнительный доход для Управления воздушным движением "Азераэронавигация" (AZANS). В то же время AZAL потеряла доступ к 9 из 13 маршрутов на своем основном рынке - в России. Несмотря на это, авиакомпания демонстрирует высокую устойчивость и адаптивность, переориентируя маршрутную сеть и находя новые возможности.

- Влияют ли климатические и экологические вызовы на авиационную стратегию страны? Насколько хорошо отрасль адаптирована к требованиям "зеленого перехода"?

- Рейсы "Азербайджанских Авиалиний" в Европу будут существенно затронуты новым регламентом ЕС - ReFuelEU Aviation, который предусматривает постепенное увеличение доли использования SAF в аэропортах ЕС. Цель - снижение выбросов за счет обязательного добавления SAF в традиционное топливо, причем к 2050 году SAF должен составлять до 70% от общего объема.

Несмотря на то, что AZAL уже начал инвестировать в SAF и присоединились к инициативе RefuelEU, соблюдение этих правил, вероятно, приведет к возникновению операционных проблем, включая повышение стоимости топлива и ограничения поставок в европейских аэропортах. Также авиакомпаниям потребуется сертификация устойчивости для соответствия требованиям по экологической отчетности для деятельности в ЕС.

Укрепление партнерских отношений с поставщиками SAF и оптимизация стратегий закупок топлива будут иметь решающее значение для "Азербайджанских авиалиний", чтобы сохранить экономическую эффективность и соответствовать стандартам устойчивого развития ЕС.

- Какую роль, на ваш взгляд, сыграл недавно прошедший в Баку Aviation Energy Forum (AEF) в контексте международного диалога по устойчивому развитию авиации?

- Форум AEF объединяет мировых экспертов из числа авиакомпаний и поставщиков топлива для обсуждения текущих и будущих энергетических вызовов в авиации. В его рамках обсуждаются важнейшие темы, включая устойчивость поставок и эффективность. SAF занимает центральное место в повестке, помогая шире осознать вызовы и возможности этого направления, что необходимо для устойчивого роста всей отрасли.

В целом, форум AEF прошел очень успешно, и мы были рады побывать в Баку.

- Какие ключевые темы и решения, озвученные на форуме, могут иметь практическое значение для авиационной отрасли Азербайджана и региона в целом?

- Мы видим и поддерживаем стремление Азербайджана к продвижению SAF, несмотря на существующие локальные нормативные и коммерческие препятствия. Важными темами на форуме стали международные регуляции, такие как CORSIA и ReFuelEU Aviation. Но особенно важным для Азербайджана стал блок, посвященный необходимости нормативных изменений для внедрения стандарта SAF в стране.

Чтобы ускорить процесс выхода SAF на рынок, Азербайджан мог бы принять международные стандарты ASTM как дополнение или альтернативу ныне применяемым стандартам ГОСТ.

- Насколько важно участие Азербайджана в подобных международных и региональных платформах? Какие сигналы с азербайджанской стороны вы считаете наиболее значимыми?

- Будучи страной - производителем и экспортером энергии, Азербайджан имеет уникальную возможность сыграть ключевую роль в обеспечении устойчивого роста авиаперевозок. Участие в международных и региональных форумах позволяет стране высказывать свою позицию и активно участвовать в формировании будущего авиационного топлива. Намерение Азербайджана поддержать климатическую повестку дня является положительным сигналом для отрасли.

- Какие шаги необходимо предпринять для усиления роли Азербайджана как транзитной авиационной платформы между Европой и Азией?

- На национальном уровне конкурентоспособность авиации зависит от многих факторов. В целом, авиакомпании могут процветать, если они будут регулироваться и облагаться налогом, а также работать с партнерами по инфраструктуре, которые понимают важность поддержания низких тарифов и эффективного инвестирования для достижения наилучших результатов. Такое видение, которое мы наблюдаем в последние годы во многих странах с успешным авиационным сектором, является беспроигрышным для отрасли и правительств, которые получат выгоду от роста благосостояния, обусловленного развитием авиационного сообщения.

Также крайне важно модернизировать нормативную базу, в том числе привести национальное законодательство в соответствие с международными стандартами, особенно с требованиями ЕС и ICAO.

Не менее важным является расширение двусторонних и многосторонних соглашений о воздушном сообщении, особенно с европейскими странами. Эти соглашения являются основой для развития маршрутов и доступа на рынок.

Самое главное, что нужно национальному авиационному бизнесу, - это правительство, которое понимает потенциал авиации и поддерживает устойчивый рост сектора. Азербайджан развивает воздушное сообщение и, похоже, осознает важность своей вспомогательной роли. Если так будет продолжаться, то безопасность и качество авиации будут расти.

- Как IATA может помочь в продвижении цифровизации и энергоэффективности в авиационном секторе Азербайджана?

- Относительно цифровизации у IATA есть целый ряд инициатив. Одной из наиболее перспективных является реализация концепции One ID, обеспечивающей бесконтактное и бесшовное обслуживание пассажиров с применением биометрических данных. Это существенно повышает как удобство для пассажиров, так и безопасность и эффективность операций.

Другой ключевой возможностью является внедрение Modern Airline Retailing (на базе NDC), что позволяет авиакомпаниям перейти к более клиентоориентированной и динамичной модели продаж. Принятие этих инноваций поможет авиаперевозчикам Азербайджана открыть новые источники дохода и предложить пассажирам персонализированные сервисы.