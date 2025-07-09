В Баку и Сумгайыте задержаны подозреваемые в кражах на 26 тыс. манатов

Полицейские задержали подозреваемых в совершении краж в Баку и Сумгайыте.

Полицейские задержали подозреваемых в совершении краж в Баку и Сумгайыте.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Сотрудники 37-го отделения полиции Хатаинского РУП задержали ранее судимого 30-летннего М.Рагимова по подозрению в краже 9 799 манатов, ноутбука и камеры видеонаблюдения на сумму 4 580 манатов из магазина на территории района.

Аналогичный случай зафиксирован в Сумгайыте. По подозрению в краже 4 000 манатов и ювелирных изделий на сумму 6 780 манатов задержаны ранее судимые 41-летний Дж.Джаббаров и 34-летняя А.Гасымова.

По обоим фактам ведется расследование.