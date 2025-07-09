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В Баку и Сумгайыте задержаны подозреваемые в кражах на 26 тыс. манатов

В Баку и Сумгайыте задержаны подозреваемые в кражах на 26 тыс. манатов Полицейские задержали подозреваемых в совершении краж в Баку и Сумгайыте.
Происшествия
9 июля 2025 г. 15:39
В Баку и Сумгайыте задержаны подозреваемые в кражах на 26 тыс. манатов

Полицейские задержали подозреваемых в совершении краж в Баку и Сумгайыте.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Сотрудники 37-го отделения полиции Хатаинского РУП задержали ранее судимого 30-летннего М.Рагимова по подозрению в краже 9 799 манатов, ноутбука и камеры видеонаблюдения на сумму 4 580 манатов из магазина на территории района.

Аналогичный случай зафиксирован в Сумгайыте. По подозрению в краже 4 000 манатов и ювелирных изделий на сумму 6 780 манатов задержаны ранее судимые 41-летний Дж.Джаббаров и 34-летняя А.Гасымова.

По обоим фактам ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 15 min, Sumqayıtda 11 min manatlıq oğurluq olub

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