В ЦБА прошла презентация на тему "Облигации с плавающей процентной ставкой"

Представители Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) провели в Центральном банке Азербайджана (ЦБА) презентацию на тему "Облигации с плавающей процентной ставкой" для сотрудников местных финансовых учреждений.

Представители Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) провели в Центральном банке Азербайджана (ЦБА) презентацию на тему "Облигации с плавающей процентной ставкой" для сотрудников местных финансовых учреждений.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, на встрече была предоставлена обширная информация о работе, проделанной в последние годы в направлении развития межбанковского денежного рынка, об индексе AZİR и новой методологии, применяемой при его расчете, а также о возрастающей роли этого индекса в трансмиссии денежно-кредитной политики.

Были подробно рассмотрены вопросы применения индекса AZİR в качестве базовой процентной ставки при эмиссии облигаций с плавающей процентной ставкой в национальной валюте на местном рынке капитала, а также даны ответы на многочисленные вопросы участников в этом направлении.