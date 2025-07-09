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В ЦБА прошла презентация на тему "Облигации с плавающей процентной ставкой"

В ЦБА прошла презентация на тему "Облигации с плавающей процентной ставкой" Представители Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) провели в Центральном банке Азербайджана (ЦБА) презентацию на тему "Облигации с плавающей процентной ставкой" для сотрудников местных финансовых учреждений.
Финансы
9 июля 2025 г. 15:14
В ЦБА прошла презентация на тему Облигации с плавающей процентной ставкой

Представители Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) провели в Центральном банке Азербайджана (ЦБА) презентацию на тему "Облигации с плавающей процентной ставкой" для сотрудников местных финансовых учреждений.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, на встрече была предоставлена обширная информация о работе, проделанной в последние годы в направлении развития межбанковского денежного рынка, об индексе AZİR и новой методологии, применяемой при его расчете, а также о возрастающей роли этого индекса в трансмиссии денежно-кредитной политики.

Были подробно рассмотрены вопросы применения индекса AZİR в качестве базовой процентной ставки при эмиссии облигаций с плавающей процентной ставкой в национальной валюте на местном рынке капитала, а также даны ответы на многочисленные вопросы участников в этом направлении.

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Версия на азербайджанском языке AMB-də "üzən faiz dərəcəli istiqrazlar" mövzusunda təqdimat keçirilib

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