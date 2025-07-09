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СМИ: Шум во время брифинга Захаровой был связан с аварией в здании МИД РФ

СМИ: Шум во время брифинга Захаровой был связан с аварией в здании МИД РФ Значительный фоновый шум, возникший в эфире во время брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 9 июля, был связан с аварией в здании первого корпуса МИД, которая привела к включению систем пожаротушения.
В регионе
9 июля 2025 г. 16:14
СМИ: Шум во время брифинга Захаровой был связан с аварией в здании МИД РФ

Значительный фоновый шум, возникший в эфире во время брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 9 июля, был связан с аварией в здании первого корпуса МИД, которая привела к включению систем пожаротушения.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил источник в управлении по эксплуатации зданий Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Во время брифинга в формате онлайн-конференции журналисты обратили внимание на посторонний шум за кадром, который возник, когда Захарова отвечала на вопросы прессы, и продолжался около 20 минут.

"Произошла авария, которая привела к подтоплению подвальных помещений корпуса 1 МИД, после чего включились системы пожаротушения в здании", - сообщил источник.

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