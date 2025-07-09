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Инвестиции предпринимателей в Ханкенди, Агдере и Ходжалы составили около 45,5 млн манатов

Инвестиции предпринимателей в Ханкенди, Агдере и Ходжалы составили около 45,5 млн манатов 16:03
Внутренняя политика
9 июля 2025 г. 16:31
Инвестиции предпринимателей в Ханкенди, Агдере и Ходжалы составили около 45,5 млн манатов

Предпринимателями в Ханкенди, Агдере и Ходжалы до сих пор вложено около 45,5 млн манатов.

Как передает Report, об этом заявил заместитель специального представителя президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов.

По его словам, предпринимателям региона передано в аренду 474 объекта.

Он отметил, что около 2 тыс. жителей региона уже обеспечены работой, а с началом деятельности всех арендованных объектов она достигнет 5 тыс.

Гахраманов подчеркнул, что интерес к региону проявляют как местные, так и зарубежные инвесторы, для привлечения новых инвесторов ведется соответствующая работа.

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Версия на английском языке 45.5M manats of investments placed in Azerbaijan's Khankendi, Aghdara, Khojaly
Версия на азербайджанском языке Xankəndi, Ağdərə və Xocalıya 45,5 milyon manata yaxın investisiya qoyulub    

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