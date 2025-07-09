Эрдоган допустил потенциальную возможность трансляции по ТВ суда над Имамоглу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не отверг идею об организации трансляции в прямом эфире слушаний по делу арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не отверг идею об организации трансляции в прямом эфире слушаний по делу арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Как передает Report cо ссылкой на турецкие СМИ, об этом он сказал журналистам, комментируя слова главы оппозиции от Народно-республиканской партии (НРП) Озгюра Озеля.

Слова Озеля были адресованы соратнику Эрдогана по партийной коалиции Девлету Бахчели, главе Партии националистического движения (ПНД), который в целом позитивно отнесся к трансляции суда над Имамоглу.

"Если господин Бахчели сделал такое заявление, думаю, это хорошо. Думаю, это было бы благоприятным", - сказал Эрдоган.

Сам глава ПНД ранее отметил, что "поскольку Озель настаивает на своем требовании [организовать прямую трансляцию суда]", есть надежда, что "это его ожидание будет оценено с разумных и законодательных позиций".

"Мы надеемся и хотим, чтобы судьба белых и черных овец была раскрыта. Пусть турецкий народ увидит правду. Пусть узнает правду", - отметил политик.