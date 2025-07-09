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Эрдоган допустил потенциальную возможность трансляции по ТВ суда над Имамоглу

Эрдоган допустил потенциальную возможность трансляции по ТВ суда над Имамоглу Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не отверг идею об организации трансляции в прямом эфире слушаний по делу арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.
В регионе
9 июля 2025 г. 16:49
Эрдоган допустил потенциальную возможность трансляции по ТВ суда над Имамоглу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не отверг идею об организации трансляции в прямом эфире слушаний по делу арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Как передает Report cо ссылкой на турецкие СМИ, об этом он сказал журналистам, комментируя слова главы оппозиции от Народно-республиканской партии (НРП) Озгюра Озеля.

Слова Озеля были адресованы соратнику Эрдогана по партийной коалиции Девлету Бахчели, главе Партии националистического движения (ПНД), который в целом позитивно отнесся к трансляции суда над Имамоглу.

"Если господин Бахчели сделал такое заявление, думаю, это хорошо. Думаю, это было бы благоприятным", - сказал Эрдоган.

Сам глава ПНД ранее отметил, что "поскольку Озель настаивает на своем требовании [организовать прямую трансляцию суда]", есть надежда, что "это его ожидание будет оценено с разумных и законодательных позиций".

"Мы надеемся и хотим, чтобы судьба белых и черных овец была раскрыта. Пусть турецкий народ увидит правду. Пусть узнает правду", - отметил политик.

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