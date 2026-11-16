Лига наций УЕФА: Франция обыграла Турцию, Испания дома уступила Англии

В Лиге наций УЕФА стартовали матчи 6-го тура группового этапа.

Как сообщает Report, в лигах A и C в общей сложности было проведено восемь встреч.

В Лиге A Испания дома проиграла Англии, Франция оказалась сильнее Турции, а Бельгия разгромила Италию.

Лига наций УЕФА

Групповой этап

VI тур

Лига A

1-я группа

Франция - Турция 2:1

Бельгия - Италия 4:1

Очки: Франция - 13, Бельгия - 12, Италия - 10, Турция - 0.

3-я группа

Хорватия - Чехия 2:1

Испания - Англия 2:3

Очки: Англия - 15, Испания - 15, Хорватия - 6, Чехия - 0.

Лига C

1-я группа

Финляндия - Сан-Марино 7:2

Беларусь - Албания 0:2

Очки: Албания - 15, Беларусь - 10, Финляндия - 10, Сан-Марино - 0.

2-я группа

Латвия - Армения 0:0

Кипр - Черногория 1:4

Очки: Черногория - 16, Кипр - 8, Армения - 6, Латвия - 2.