Лига наций УЕФА: Франция обыграла Турцию, Испания дома уступила Англии
- 16 ноября, 2026
- 01:45
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В Лиге наций УЕФА стартовали матчи 6-го тура группового этапа.
Как сообщает Report, в лигах A и C в общей сложности было проведено восемь встреч.
В Лиге A Испания дома проиграла Англии, Франция оказалась сильнее Турции, а Бельгия разгромила Италию.
Лига наций УЕФА
Групповой этап
VI тур
Лига A
1-я группа
Франция - Турция 2:1
Бельгия - Италия 4:1
Очки: Франция - 13, Бельгия - 12, Италия - 10, Турция - 0.
3-я группа
Хорватия - Чехия 2:1
Испания - Англия 2:3
Очки: Англия - 15, Испания - 15, Хорватия - 6, Чехия - 0.
Лига C
1-я группа
Финляндия - Сан-Марино 7:2
Беларусь - Албания 0:2
Очки: Албания - 15, Беларусь - 10, Финляндия - 10, Сан-Марино - 0.
2-я группа
Латвия - Армения 0:0
Кипр - Черногория 1:4
Очки: Черногория - 16, Кипр - 8, Армения - 6, Латвия - 2.