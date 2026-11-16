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    Лига наций УЕФА: Франция обыграла Турцию, Испания дома уступила Англии

    Футбол
    • 16 ноября, 2026
    • 01:45
    Лига наций УЕФА: Франция обыграла Турцию, Испания дома уступила Англии

    В Лиге наций УЕФА стартовали матчи 6-го тура группового этапа.

    Как сообщает Report, в лигах A и C в общей сложности было проведено восемь встреч.

    В Лиге A Испания дома проиграла Англии, Франция оказалась сильнее Турции, а Бельгия разгромила Италию.

    Лига наций УЕФА

    Групповой этап

    VI тур

    Лига A

    1-я группа

    Франция - Турция 2:1

    Бельгия - Италия 4:1

    Очки: Франция - 13, Бельгия - 12, Италия - 10, Турция - 0.

    3-я группа

    Хорватия - Чехия 2:1

    Испания - Англия 2:3

    Очки: Англия - 15, Испания - 15, Хорватия - 6, Чехия - 0.

    Лига C

    1-я группа

    Финляндия - Сан-Марино 7:2

    Беларусь - Албания 0:2

    Очки: Албания - 15, Беларусь - 10, Финляндия - 10, Сан-Марино - 0.

    2-я группа

    Латвия - Армения 0:0

    Кипр - Черногория 1:4

    Очки: Черногория - 16, Кипр - 8, Армения - 6, Латвия - 2.

    Лига наций УЕФА
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