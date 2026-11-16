UEFA Millətlər Liqası: Türkiyə Fransaya, İspaniya İngiltərəyə məğlub olub
- 16 noyabr, 2026
- 01:45
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində VI tura start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, A və C liqalarında ümumilikdə 8 qarşılaşma baş tutub.
A Liqasında İspaniya İngiltərəni, Fransa Türkiyəni, Belçika isə İtaliyanı qəbul edib.
UEFA Millətlər Liqası
Qrup mərhələsi
15 noyabr
VI tur
A Liqası
1-ci qrup
23:45. Fransa - Türkiyə -2:1
23:45. Belçika – İtaliya – 4:1
Xal durumu: İtaliya - 10, Fransa - 13, Belçika - 12, Türkiyə - 0.
3-cü qrup
23:45. Xorvatiya – Çexiya – 2:1
23:45. İspaniya - İngiltərə - 2:3
Xal durumu: İspaniya - 15, İngiltərə - 15, Xorvatiya - 6, Çexiya - 0.
C Liqası
1-ci qrup
21:00. Finlandiya - San Marino – 7:2
21:00. Belarus – Albaniya – 0:2
Xal durumu: Albaniya - 15, Belarus - 10, Finlandiya - 10, San-Marino - 0
2-ci qrup
18:00. Latviya - Ermənistan – 0:0
18:00. Kipr – Monteneqro – 1:4
Xal durumu: Monteneqro - 16, Kipr - 8, Ermənistan - 6, Latviya – 2.