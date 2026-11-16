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    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    UEFA Millətlər Liqası: Türkiyə Fransaya, İspaniya İngiltərəyə məğlub olub

    Futbol
    • 16 noyabr, 2026
    • 01:45
    UEFA Millətlər Liqası: Türkiyə Fransaya, İspaniya İngiltərəyə məğlub olub

    UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində VI tura start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, A və C liqalarında ümumilikdə 8 qarşılaşma baş tutub.

    A Liqasında İspaniya İngiltərəni, Fransa Türkiyəni, Belçika isə İtaliyanı qəbul edib.

    UEFA Millətlər Liqası

    Qrup mərhələsi

    15 noyabr

    VI tur

    A Liqası

    1-ci qrup

    23:45. Fransa - Türkiyə -2:1

    23:45. Belçika – İtaliya – 4:1

    Xal durumu: İtaliya - 10, Fransa - 13, Belçika - 12, Türkiyə - 0.

    3-cü qrup

    23:45. Xorvatiya – Çexiya – 2:1

    23:45. İspaniya - İngiltərə - 2:3

    Xal durumu: İspaniya - 15, İngiltərə - 15, Xorvatiya - 6, Çexiya - 0.

    C Liqası

    1-ci qrup

    21:00. Finlandiya - San Marino – 7:2

    21:00. Belarus – Albaniya – 0:2

    Xal durumu: Albaniya - 15, Belarus - 10, Finlandiya - 10, San-Marino - 0

    2-ci qrup

    18:00. Latviya - Ermənistan – 0:0

    18:00. Kipr – Monteneqro – 1:4

    Xal durumu: Monteneqro - 16, Kipr - 8, Ermənistan - 6, Latviya – 2.

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